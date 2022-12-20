市值比狗狗幣還低！ 美最大加密交易所Coinbase慘跌90％

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
加密貨幣交易所Coinbase股價自去年底來一路下跌，迄今重挫接近90% 。路透
加密貨幣交易所Coinbase股價自去年底來一路下跌，迄今重挫接近90% 。路透

由於加密貨幣與整體市況不佳，美國最大公開上市的加密貨幣交易所Coinbase股價自去年11月潘抵發行後新高後持續走低，迄今已重挫近90%，市值甚至低於2013年源起於一場玩笑的迷因幣狗狗幣（Dogecoin）。

這樣的市值指標不必然反映這些項目的內在價值，但可能顯示出在市場高度動盪的情況下，迷因幣的表現居然也超過了一家大型美國數位資產交易所。

隨著市況低迷，投資人將代幣撤離交易所，甚至撤出加密資產，使得Coinbase成為受衝擊最深的加密公司之一。Coinbase今年來已裁員逾18%，相當於1,200名員工，該公司財務長表示，正以更保守的立場為2023年做準備。

加密交易公司Dexterity Capital合夥人薩法（Michael Safai）說：「Coinbase與整體加密市場的命運有關連。」「狗狗幣和總體環境沒有實質關聯，反而是幾乎由焦點話題與熱潮所帶動，散戶投資人顯然渴求最後一波流行。」

Coinbase股價自2022年11月觸及近期高點以來迄今重挫逾89%，19日又下跌3.9%至每股35.17美元。

相較下，狗狗幣在馬斯克10月收購推特之後出現大幅反彈，但隨著加密貨幣交易所FTX倒閉，狗狗幣價格又跟著整體加密貨幣市場下跌。

線上交易平台Pluto執行長森斯伯瑞表示：「我不認為可從狗狗幣市值超越Coinbase看出什麼重大意義，除了說加密市場現在非常不穩定，是如此動盪，以至於好的項目受到沉重打擊，而愚蠢的項目表現相對良好。」

狗狗幣在10月底曾經大漲一波，馬斯克表示特斯拉客戶可能可採用狗狗幣購買該公司電動車。狗狗幣已開始在幣安和Coinbase等加密貨幣交易平台廣泛交易。

加密投資公司Satori Research執行長 Teong Hng表示：「狗狗幣是一個簡單易懂的笑話，一路闖關成為重量級冠軍。」

狗狗 馬斯克 資產

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