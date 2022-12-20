日圓在日銀決策前夕走貶 美元指數變動不大

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本央行今政策會議料保持貨幣刺激政策不變。路透
日本央行今政策會議料保持貨幣刺激政策不變。路透

日本央行周二決策前夕，日圓在主要貨幣中表現最差，盤中大幅波動。歐元下跌，因為樂觀的德國商業景氣數據支撐歐元，而投資人對風險較高貨幣的胃納略有改善，這對避險美元構成了壓力。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一變動不大報104.721。歐元升值0.2%至1.06085美元，離上周觸及的六個月高點1.0737美元不遠。

周一公布的一項調查顯示，儘管面對能源危機和高通膨，但臨近年底，歐洲最大經濟體德國的經濟前景有所改善，12月德國企業信心上升幅度超過預期。

美元最近幾周承壓，因為投資人押注聯準會（Fed）繼續升息以對抗通膨的空間可能有限。上周，Fed主席鮑爾表示，儘管美國可能出現經濟衰退，但Fed明年將繼續升息，預計最終利率將超過5%。

歐洲央行副總裁德金多斯(Luis de Guindos)周一表示，將繼續升息以抑制通膨，並且不考慮修改2%的中期通脹目標。

美元兌日圓升值0.2%，盤中下跌多達0.7%，因有報導兌，日本正在考慮在4月任命新的日本央行總裁後修改貨幣政策。消息人士說，政府將考慮修訂在2013年簽署的一份聯合聲明，這聲明原本承諾日本央行將盡快實現2%的通膨目標。

瑞穗銀行經濟和戰略主管Vishnu Varathan說：「結果是，這或許提供了及時的靈活性，但並不以任何一種方式約束貨幣政策的偏向。」他補充說，要對日圓產生更大的影響，還需要更多細節。

日本央行周二將召開政策會議，料保持貨幣刺激政策不變，投資人將尋找關於黑田東彥任期結束後央行政策走向的線索。

在南非總統拉馬福薩再次當選為執政黨非洲人國民大會的領導人後，南非幣跳漲超過2%。

日本央行 經濟衰退 通膨

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