台積電ADR連四跌 跌幅小於費半

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一小跌0.3%，連續四日下跌，收在76.10美元，較台北交易溢價0.3%。費城半導體指數跌1.4%，也是連續四日下跌。

美國股市周一連續四日收低，那斯達克綜合指數領跌，投資人避開風險較大押注，擔心聯準會（Fed）的緊縮行動可能將美國經濟推向衰退。

道瓊工業指數下跌162.92點，跌幅0.5%，收在32,757.54點；標普500指數下跌34.7點，跌幅0.9%，至3,817.66點；那斯達克綜合指數下跌159.38點，跌幅1.5%，至10,546.03點。美國10年期公債殖利率從上周五的3.481%上升至3.581%。

台灣加權股價指數昨天下跌95.23點收在14,443.32點，台積電跌1%收在466.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 97.43 -0.78 95.80 1.70

中華電 CHT 110.62 +0.33 111.50 -0.79

台積電 TSM 467.79 -0.26 466.50 0.28

聯電 UMC 42.35 -1.01 42.95 -1.39

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

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