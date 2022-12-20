美股連續四日下跌 Fed升息和經濟衰退魅影揮之不去

美國股市周一連續四日收低，那斯達克綜合指數領跌，投資人避開風險較大押注，擔心聯準會（Fed）的緊縮行動可能將美國經濟推向衰退。

道瓊工業指數下跌162.92點，跌幅0.5%，收在32,757.54點；標普500指數下跌34.7點，跌幅0.9%，至3,817.66點；那斯達克綜合指數下跌159.38點，跌幅1.5%，至10,546.03點。美國10年期公債殖利率從上周五的3.481%上升至3.581%。

自上周三以來，美股三大指數持續受壓，Fed主席鮑爾在升息後發表了基調鷹派的評論，承諾將進一步升息，即使數據顯示有經濟疲軟的跡象。

Ally的高級市場策略師Brian Overby表示，隨著美國公債殖利率，投資人從股市中撤出，關注更安全資產的前景，因為他們擔心2023年可能出現經濟衰退。

他說：「投資人會問，既然我可以在固定收益市場上獲得這麼好的收益，為什麼還要在Fed的立場仍然急進的情況下承擔這些風險？」

紐約Qontigo公司應用研究部全球主管Melissa Brown表示，周一沒有重要的財報或經濟數據公布，這可能使投資人更加關注經濟擔憂和利率問題。

通信類股下跌2.2%，非必需消費品股下跌1.7%，科技股跌1.4%，這些在標普500指數各大類股中跌幅最大。能源股漲0.1%，是11個大類股中唯一上漲的。

蘋果（Apple）、微軟和亞馬遜等科技巨人帶給市場最大拖累。蘋果跌1.6%，微軟跌1.7%，亞馬遜跌3.4%。

特斯拉在震盪交投中收跌0.2%，盤中跌幅一度高達2.8%。馬斯克發出推特民調顯示，多數用戶希望馬斯克辭去推特執行長一職。

Meta收跌4.1%，歐盟執委會表示，如果有證據表明違反歐盟反壟斷法，可能會對這家科技集團處以高達其全球年營業額10%的罰款。

美國國防承包商L3Harris Technologies跌3.6%，該公司表示，將以47億美元收購高超聲速發動機製造商Aerojet Rocketdyne Holdings，Aerojet上漲1.3%。

迪士尼跌4.8%，最新電影《阿凡達2》在首映周末的票房收入不如預期。

Madrigal Pharmaceuticals 股價飆漲268%，該公司治療非酒精性脂肪肝（NASH）後期臨床試驗達到主要目票。