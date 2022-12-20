阿根廷世足封王 沖淡經濟陰霾

南美足球傳統勁旅阿根廷19日在卡達世界盃足球賽冠軍戰，歷經PK大戰後以4比2擊敗法國，第三度封王，為這個在經濟上苦不堪言的國家暫時帶來欣喜若狂的幸福時刻。

阿根廷經濟動盪、貨幣狂貶、通膨嚴重、民生艱困，4,500萬人口中，約有四成生活貧困。

享譽全球的球星梅西率領阿根廷奪得世足賽冠軍，進一步鞏固自己的領袖、進球者關鍵地位。35歲的梅西在社群媒體上表示，這個美好的結局，他至今仍不敢相信，也向所有的支持者表達感謝。梅西說：「我們再次證明了，當我們團結一致並肩作戰時，我們絕對有能力可以將目標實現。」

這是阿根廷睽違36年後再度稱霸世足，也讓阿國民眾暫時得以拋下日常生活的痛苦。

阿根廷的高通膨揮之不去，今年初已高達50%，預計年底將接近100%。儘管就業回升、失業率下降，但許多新找到工作的人，薪資成長低於通膨，這意味勞工失去購買力。此外，阿國陷入赤貧的民眾正持續增加。

巧的是，阿國三度捧回世足冠軍盃時，通膨都高得離譜，不是超過就是接近三位數。除今年外，前兩次是1978年和1986年，通膨率都超過100%。

阿國央行訪調的經濟學家預期，到明年底，通膨仍將保持在接近100%。