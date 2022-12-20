澳主權基金：投資順風結束

澳洲主權財富基金警告，過去40年來的投資順風已暫時結束，未來可能回到像1970年代的低成長且高通膨時代，並表示看好黃金、大宗商品、私募股權和基礎建設的前景，因此正提高對這些領域的投資。

路透報導，澳洲主權基金Future Fund在16日的報告中提到上述這些改變，同時也表示已擴大投資的貨幣種類，並對傳統的「股六債四」投資法提出了質疑，呼籲投資人改變投資方式，以對抗這個面臨戰爭、通膨和氣候變遷問題的世界。

該基金表示：「這種成長減緩、高失業率和物價上漲風險並存的環境，和1970年代重創已開發國家的停滯性通膨時期有些類似。」

過去這一年股債市同步重挫，讓所有投資人都在調整傳統的投資組合和投資哲學。

Future Fund的這篇八頁報告，無異於宣告過去40年來的投資順風已暫時結束，包括下滑的利率和減稅、用之不盡的能源，和中國大陸崛起帶動的全球化程度升高，這些都將逐漸走入歷史。

投資人現在面臨到的，是一個有害資產價格的世界：更多戰爭、資本控制和沒收的風險、更大的政府，以及對通膨高漲的恐懼。

為此，Future Fund正在實施六套大規模改變計劃，包括更加專注在動態資產配置和流動性。

該報告說：「現在沒有簡單的答案能給投資界。傳統方法一直以來都十分有效，但是否適合未來令人質疑。」