澳主權基金：投資順風結束

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

澳洲主權財富基金警告，過去40年來的投資順風已暫時結束，未來可能回到像1970年代的低成長且高通膨時代，並表示看好黃金、大宗商品、私募股權和基礎建設的前景，因此正提高對這些領域的投資。

路透報導，澳洲主權基金Future Fund在16日的報告中提到上述這些改變，同時也表示已擴大投資的貨幣種類，並對傳統的「股六債四」投資法提出了質疑，呼籲投資人改變投資方式，以對抗這個面臨戰爭、通膨和氣候變遷問題的世界。

該基金表示：「這種成長減緩、高失業率和物價上漲風險並存的環境，和1970年代重創已開發國家的停滯性通膨時期有些類似。」

過去這一年股債市同步重挫，讓所有投資人都在調整傳統的投資組合和投資哲學。

Future Fund的這篇八頁報告，無異於宣告過去40年來的投資順風已暫時結束，包括下滑的利率和減稅、用之不盡的能源，和中國大陸崛起帶動的全球化程度升高，這些都將逐漸走入歷史。

投資人現在面臨到的，是一個有害資產價格的世界：更多戰爭、資本控制和沒收的風險、更大的政府，以及對通膨高漲的恐懼。

為此，Future Fund正在實施六套大規模改變計劃，包括更加專注在動態資產配置和流動性。

該報告說：「現在沒有簡單的答案能給投資界。傳統方法一直以來都十分有效，但是否適合未來令人質疑。」

通膨 戰爭 資產

延伸閱讀

沉浸世足3度封王狂喜 阿根廷暫忘通膨近100%之苦

高通膨時代下如何投資？這國主權基金選擇這麼做

民調：新年不快樂 三分之二美國人對2023沒信心

2023年股票市場的「3個鬼故事」！ 專家：就算沒多頭也能獲利

相關新聞

亞洲央行升息周期 近尾聲

南韓、泰國、印度等亞洲多國央行預料明年將脫離升息陣營，主因美元匯率過頂，各國通膨減緩，全球景氣滑坡對亞洲經濟衝擊加重；加...

馬斯克推特民調…57%喊下台

億萬富豪馬斯克是否繼續擔任推特執行長？這個大哉問他18日晚間自己在推特發起投票，請推友們決定，並表示會遵照網友看法。投票...

字母 進軍AI藥物開發

Google母公司字母11月上旬成立了人工智慧（AI）藥物開發新創公司Isomorphic Labs，希望讓AI成為一個...

亞洲人旅遊 興致缺缺

儘管各國重開邊境，受新冠疫情壓抑的旅遊需求大爆發，但各國狀況其實大不相同，最新調查顯示，亞洲國家民眾「再也不想去旅行」的...

Mac Pro 擬移往越南生產

彭博報導，蘋果規劃在越南組裝高階的Mac Pro。目前Mac Pro是由廣達在大陸組裝，鴻海提供部分零組件，相關報導透露...

阿根廷世足封王 沖淡經濟陰霾

南美足球傳統勁旅阿根廷19日在卡達世界盃足球賽冠軍戰，歷經PK大戰後以4比2擊敗法國，第三度封王，為這個在經濟上苦不堪言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。