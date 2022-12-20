字母 進軍AI藥物開發

Google母公司字母11月上旬成立了人工智慧（AI）藥物開發新創公司Isomorphic Labs，希望讓AI成為一個全新的藥物發現方法。據了解這家新創正與幾家大型製藥公司商談，預計未來幾個月會宣布一筆交易，同時也正在挖角製藥人才及開設新辦公室，以擴大營運。

英國金融時報（FT）報導，這家在英國註冊的藥物開發新創公司，去年11月從Google的AI子公司DeepMind分拆出來，成為其姊妹公司，主業務是利用AI技術研發治療和預防疾病的新藥。

該公司將利用DeepMind科學性突破的AlphaFold2技術創造商機，這項技術能用來幾乎精準預測人體內的每種蛋白質的形狀。

負責創立Isomorphic的DeepMind商務長梅鐸說：「一款藥物約須花十年才能上市，且多數失敗收場；但AlphaFold的成果，讓我們基本上確信，利用AI從事藥物研發確實有商機。」

這些有望利用AI改變藥物研發方式的新創企業，正受到投資人的密切關注，儘管科技業慘況影響到該領域的投資，但據研究機構PitchBook數據，英國和美國的該領域新創企業今年仍籌得逾16億美元，雖然略低於去年的20億美元，但已遠高於2017年時的約6.7億美元。

梅鐸表示，Isomorphic並非專注在特定藥物或疾病上，「其真正目標是建立一個基礎平台，能跨領域適用到各種治療上」。

為了在藥物研發領域取得領先，Isomorphic已僱用多名科學和製藥背景的主管和員工，以及機器學習的人才，以開發相關運算系統。Isomorphic正在倫敦總部以外增設第二間辦公室，地點選在瑞士洛桑，羅氏、諾華和拜耳等國際知名藥廠也都在此設點。

梅鐸表示，Isomorphic明年將會招聘更多員工。該公司最近在LinkedIn徵才文章表示，有意吸引被推特解雇的技術人才。