全球禽流感肆虐 蛋、肉價飆漲

全球今年爆發有紀錄以來最嚴重的禽流感疫情，導致蛋價和雞肉等產品價格大漲，為通膨問題火上澆油。

禽流感高峰期通常從10月展開，然而今年的禽流感案例卻在溫暖的月份激增，使病毒的威力增強，也導致大量雞群被撲殺。

世界動物衛生組織（WOAH）的數據顯示，自10月以來，家禽損失的數量比去年高出近七成，至12月1日為止已高達1,610萬隻。WOAH說，截至9月的一年內，共有超過1.38億隻禽鳥喪生，比過去五年的總數還多。雞肉是全球的主要糧食，大量家禽遭到撲殺，從蛋到鵝（鴨）肝等產品的供給都受影響，進而加劇了糧食通膨問題。

全求約有350億隻禽鳥飼養在農場內，以滿足雞肉這種便宜肉類的需求。自1999年以來，雞肉需求已增加一倍，而今年的生活成本危機更進一步推高了雞肉的銷量，因為消費者捨棄牛肉，選擇較便宜的肉類。

禽流感疫情擴散，使早已苦於能源和飼料價格上漲的農民處境更惡化。荷蘭合作銀行動物蛋白質專家穆德說，疫情已影響家禽產業的成長，預料今明兩年全球家禽的產量將成長約1%，低於以往的均值2.5%。

禽流感病毒會沾染到曳引機或飼料中，對家禽來說相當致命。肉雞感染病毒的機率較低，因為一旦養到約六周大就會遭屠宰，但較老、較大的雞隻及蛋雞，已受到這波疫情的嚴重衝擊。

美國的零售蛋價今年已飆漲一倍，英國的雞隻價格也大漲逾25%。馬來西亞也正在進口雞蛋，因為飼料價格上漲迫使當地農民減產。法國養禽場在過去兩個冬季也喪失了數百萬隻鴨。飼養火雞以生產午餐肉和烤火雞的荷美爾食品公司（Hormel）預期，至少到明年初以前產量將下降。