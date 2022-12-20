Mac Pro 擬移往越南生產

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導

彭博報導，蘋果規劃在越南組裝高階的Mac Pro。目前Mac Pro是由廣達在大陸組裝，鴻海提供部分零組件，相關報導透露蘋果希望廣達在越南設廠，生產Mac Pro相關產品，再次透露蘋果擴大非大陸製造的決心。

廣達目前尚未公布前往越南設廠的計畫。業內人士透露，廣達內部已在徵詢員工意見，詢問是否想到越南，尤其蘋果希望未來包括MacBook筆電等產品，可以有越南產能來支援，因此，廣達未來在越南設廠的呼聲頗高。

鴻海則對越南製造駕輕就熟。越南是鴻海在大陸以外的最大生產基地，鴻海提供Mac Pro部分零組件，若是廣達不去越南設廠，業界預料，未來Mac Pro組裝訂單恐轉由鴻海承接。

彭博記者葛曼爆料，蘋果Mac Pro不再是「美國製造」，可能移往越南生產。對美國客戶而言，目前Mac Pro在德州由偉創力（Flex）工廠組裝，Mac Pro零組件仍在陸生產，當初是迫於川普政府政治壓力而如此。

越南 美國 陸生

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