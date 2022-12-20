亞洲人旅遊 興致缺缺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

儘管各國重開邊境，受新冠疫情壓抑的旅遊需求大爆發，但各國狀況其實大不相同，最新調查顯示，亞洲國家民眾「再也不想去旅行」的比率最高，其中又以日本人最多。

全球決策情報業者Morning Consult訪調15個國家16,000名成年人發現，南韓有15%的受訪者表達再也不去旅行、中國大陸有14%；北美地區相距不遠，14%的美國人和11%的墨西哥人也這樣說。但這些國家的比率都不及日本人，35%的受訪者說沒打算再出門旅行。

這份在8月公布的「旅行和旅館狀況」（The State of Travel & Hospitality）報告，詢問的是「任何休閒旅遊」計畫，沒有區分國內外。

Morning Consult分析師羅施克說，這項調查於今年4月和7月各進行一次，其實未來三個月打算出門旅行的日本人增加7個百分點，未來12個月會旅行的增加4個百分點，但兩次訪調都說不再去旅行的人數，日本都維持沒變。

就算有意願的比率增加，日本在北亞地區仍然落後，僅45%的日本人說未來一年想去旅行，遠低於大陸的65%和南韓的66%。

研究旅客行為的東洋大學教授古屋秀樹說，有個原因是日本文化「偏向規避風險」。他補充表示，如果染疫風險高，同儕壓力也會讓旅行者不離家太遠。

食品旅遊公司Tabimori董事總經理花田說，他相信財務是更大的原因：「可以說是疫情降低了日本想出國的人數，但我認為日圓疲弱的影響更大。」

不過日本人不願出遠門也不是什麼新鮮事。根據日經新聞，2019年時僅23%的日本公民持有護照，在G7國家中比率最低。

相較下，高達77%的德國人說，計劃未來12個月會出門旅行，「再也不想去旅行」者僅6%，西班牙和義大利人更只有4%不想再出門。

日本 疫情 南韓

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