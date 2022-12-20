日銀將維持超寬鬆路線

日本銀行（央行）20日舉行今年最後一次政策會議，市場預計日銀依然將保持超寬鬆的貨幣政策不變，但總裁黑田東彥預定明年4月卸任，觀察人士將聚焦於日銀對通膨前景的表述，以及是否可能評估政策或修訂與日本政府的協議。

據共同社報導，日本首相岸田文雄正計劃修訂2013年時政府與日本央行簽署的10年期協議，其中包括可能讓2%的通膨目標更有彈性。報導還說，岸田將與日銀新總裁討論此事。日本政府19日已加以否認，但如果報導屬實，岸田形同改變他6月時的立場，他當時認為日銀會堅持2%的通膨目標。

彭博上周也引述知情人士報導，日銀官員透露，經過縝密檢視薪資成長和全球經濟放緩情況之後，明年有可能重新檢討政策。

接受彭博調查的日本央行觀察人士中，約有一半預測在新總裁任內，日銀的貨幣政策將轉向緊縮。