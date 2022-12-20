馬斯克推特民調…57%喊下台

經濟日報／ 編譯陳律安劉忠勇季晶晶／綜合外電
馬斯克在推特發起投票，決定是否續任推特執行長，逾57%推友贊成他下台。（路透）
馬斯克在推特發起投票，決定是否續任推特執行長，逾57%推友贊成他下台。（路透）

億萬富豪馬斯克是否繼續擔任推特執行長？這個大哉問他18日晚間自己在推特發起投票，請推友們決定，並表示會遵照網友看法。投票結果19日出爐，贊成馬斯克下台的比率高達57.5%，認為他應留任者僅占42.5%。特斯拉的股東似乎也這麼認為，特斯拉19日早盤漲逾1%。

馬斯克50天前才接掌推特、並擔任執行長。彭博資訊報導，從馬斯克4月初揭露自己入股推特至今，特斯拉股價重挫近六成，同期標普500指數只跌15%。

個人推特帳戶擁有1.2億追蹤者的馬斯克寫道：「我該不該從推特負責人下台？我會遵照這次民調的結果。」投票開放約12小時，吸引逾1,700萬人投票，其中有57.5%贊成，相當於超過千萬網友認為他不適任推特執行長。推特18日又做了一件引起公憤的事。該平台宣布，將禁止用戶張貼某些「被禁」的第三方社群媒體平台的連結或使用者名稱。若用戶違反新政策，可能被要求刪除違規推文，帳戶也可能遭暫時封鎖或停用；對於試圖張貼螢幕截圖或把「dot」拼寫出來以規避規定的帳戶，推特將予以移除。

此規定並不尋常，對分享到其他帳戶的連結，少有其他社群媒體如此規定；推特共同創辦人、前執行長多爾西當日推文，批評這項新政策「沒有意義」。

馬斯克曾表示，要將推特打造成言論自由的平台，他在內容新政策發布後坦言「有些疑慮」，推文寫道：「往後，重大政策改變將舉行投票，抱歉，沒有下次」。

Wedbush分析師艾夫斯推文說：「如果馬斯克下台，卸下推特CEO並任命別人（最好有社群背景），這對特斯拉股價是一大利多，我觀察推特風波可望降低。」

馬斯克 投票 特斯拉

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