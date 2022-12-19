美股早盤狹幅波動！市場憂心經濟衰退 特斯拉漲1.6%
美股三大指數19日早盤狹幅波動，投資人正審慎評估經濟衰退風險。特斯拉股價上漲1.6%，因馬斯克可望卸下推特執行長一職，專注經營這家電動車大廠。
道瓊工業指數漲35.5點或0.11%、標普500指數跌0.37%、那斯達克指數跌0.8%。費城半導體指數跌近1.3%、台積電ADR漲0.5%。
隨著聯準會（Fed）上周升息50個基點，並暗示把利率升得更高和拉長升息循環，加劇了經濟衰退疑慮。
萬達公司資深市場策略師摩亞說，隨著Fed在九個月內升息400個基點，貨幣政策已迅速緊縮，鑒於Fed主席鮑爾暗示將繼續升息，只會升高經濟衰退疑慮。
億萬富豪馬斯克18日晚間在推特發起投票，請推特網友們決定他是否該續任推特執行長，並表示會遵照網友投票結果。19日投票結束，贊成馬斯克下台的比率高達57.5%，認為他應留任者僅占42.5%。
投資人認為，若馬斯克卸下推特執行長，可望聚焦於特斯拉的營運，帶動特斯拉股價19日上漲1.6%。
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