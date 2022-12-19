南非總統撐過醜聞續任黨魁 激勵蘭德匯率勁升
南非總統拉瑪佛沙在歷經威脅政治生命的「農場門」醜聞後，19日順利連任執政黨非洲民族議會（ANC）黨魁，這項消息讓擔心拉瑪佛沙政府可能無法繼續進行經濟改革的投資人鬆一口氣，激勵南非蘭德匯率一度勁升2.5%。
彭博資訊報導，現年70歲的拉瑪佛沙以2,476票的得票數續任ANC黨魁，擊敗對手前衛生部長麥凱赫茲的1,897票。這項消息激勵蘭德匯率19日一度勁升2.5%至1美元兌17.22蘭德，南非股市的銀行股也躍漲約3%；南非10年期公債殖利率則跌至三周來低點的10.15%。
拉瑪佛沙本月稍早被指控隱匿一樁2020年發生的竊案，該案竊賊從他狩獵農場的沙發中竊走大筆外匯，但這名竊賊後來被他抓到，並被他利誘及威脅不得將此案外揚。拉瑪佛沙原本因為這樁醜聞一度考慮請辭總統，但後來又改口否認涉及不法行為。
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