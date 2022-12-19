走訪台積電美國新廠 日媒：半導體主導權之爭才剛剛開始

集微網消息，在有關半導體的中美主導權之爭日趨激化的背景下，台積電的美國布局正在迎來新侷面。據日經中文網報導，記者走訪台積電美國新工廠的建設現場，觀察新工廠的建設、人才儲備狀況，試深入分析新工廠對美國製造以及台積電的意義。

據記者觀察，在亞利桑那州首府菲尼尅斯的市中心出發，沿著高速公路敺車行駛約30分鍾，台積電計畫製造尖端半導體的新基地在荒野之中，面積達到4.5平方公裡，相當於95個東京巨蛋體育場。在已形成輪廓的工廠廠房周圍，運輸材料的卡車忙碌地來來往往。

據了解，美國政府自川普前總統時代就為該工廠傾注心血。該工廠的目標是2024年投產用於智能手機和服務器CPU的4納米晶片。另一方面，台積電12月6日的上機典禮上也證實了該工廠未來將會切入3奈米。

然而根據最新報導，台積電美國亞利桑那州新廠導入的技術將比台灣最先進的製程慢一代，也就是美國廠將以N-1製程生產。另外，科技網站9to5Mac指出，這代表台積電美國新廠可能永遠都不會生產蘋果的A系列和M系列晶片。

美國在半導體相關領域一直加緊對華管制，在削弱力爭提升技術的中國勢頭同時，鞏固美國供應鏈這一戰略在政權更疊後仍未改變。民營企業也表達出對新工廠的期待。蘋果CEO庫克和英偉達CEO黃仁勛等美國客戶的首腦也聯袂出蓆儀式。

新基地近期會有更多派駐人員和新錄用的技術人員的流入，周邊住宅正在加快建設進度。記者從台積電的新基地搭車10分鍾來到集體住宅，遇到了台積電的一名男員工。經採訪得知，為了進行生產準備，他被公司從台灣派到這裡工作。據台積電預測，生產4奈米和3奈米產品的兩座工廠加起來，員工人數將達到4500人。構件和裝置等供應商的雇用人數預計將達到1.3萬人。

不過，在當地進行大規模投資的並非只有台積電一家企業。從菲尼尅斯市中心搭車向南行駛，會看到另一個有多台起重機在施工的地塊，這是英特爾在亞利桑那州的兩座新工廠。與台積電相同，這些工廠正以2024年投產為目標進行施工。CEO基辛格在台積電舉行設備遷入儀式之際僅在推特上留言祝賀，但兩家企業勢必會展開半導體人才的爭奪。

由於該地區的稅金和生活費比矽谷等地區低，不斷有IT企業進駐，相關企業有可能會卷入更大範圍的人才爭奪戰。不過其實菲尼尅斯的交通、公用設施等開支超出美國平均線，特別是住房。

報導認為，美國基地的成敗，不僅關系到中美主導權的走向，可能還會影響到台積電的未來戰略。矽沙漠（Silicon Desert）的景色也將同時發生變化。