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豐田章男：「沉默的多數」質疑 單押電動車真的OK嗎？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
豐田說，不該只給自己留下一個選項。路透
豐田說，不該只給自己留下一個選項。路透

豐田汽車社長豐田章男表示，他身為汽車業中沉默的多數，對於全球全面推動電動車的大方向表示質疑，這番談話反映越來越多人對汽車業全速轉型電動車化感到不安。

汽車製造商正大舉押注純電動車，由於目前市面上款式有限，需求強勁，正帶動汽車業者的投資熱潮。

但種種考驗也逐一出現，尤其在確保零組件和電池原材料供應方面最明顯。同時，在電動車今年售價高漲，不少人也開始懷疑潛在買家會多快接納電動車。

豐田在訪問泰國時受訪說，「汽車業的參與者基本都是沉默的大多數。」豐田對記者說：「這些沉默的多數在想，單押電動車真的OK嗎？但他們又覺得這是大勢所趨，所以又不能大聲說出來。」

通用汽車（GM）和本田汽車在內的汽車業者手都已確定旗下車系全推純電動車的日程，但豐田汽車始終堅持多樣化汽車陣容的投資策略，包括氫動力汽車和混合動力車。

豐田章男說：「現在還不清楚什麼是正確答案，所以不該只給自己留下一個選項。」豐田章男表示，這幾年來，他一直設法向政府官員在內的利益相關者傳達這種觀點，但有時候並不容易。

豐田 本田 泰國

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