Meta大將離職 衝擊元宇宙夢

臉書母公司Meta大將卡麥克（John Carmack）16日宣布辭去虛擬實境（VR）部門行政顧問一職，因對該部門緩慢的進展感到失望，且跟Meta創辦人祖克柏對公司策略存在歧見，他去職對祖克柏的元宇宙願景無疑是一大衝擊。

卡麥克在辭呈中表示，他長期對Meta VR部門實境實驗室（Reality Labs）的運作效率低迷感到失望，認為自己從未具備足夠的能力從正確的方向帶來影響。該部門負責元宇宙相關事務，包括VR和擴增實境（AR）。

他說：「我在最高管理層中有發言權，因此認為自己應有能力推動事物發展。但我從來無法在蠢事造成傷害前就解決這些事，也無法設定一個目標使團隊朝此邁進。」卡麥克推文說，他發現自己與祖克柏對策略思考存在明顯的差距，指出Meta取得巨大成功所需的一切都準備就緒，但缺乏有效率的整合。

今年52歲的卡麥克於2013年進入VR開發商Oculus服務，該公司在2014年被臉書收購。卡麥克當初在Oculus擔任技術長，離開Meta前，為Meta實境實驗室的顧問技術長，並在該部門直言不諱提出異見。

卡麥克是電玩和科技業的傳奇人物，外界認為他是同世代中最耀眼的技術和程式設計人才之一。他曾共同創辦電子遊戲開發公司id Software，該公司推出經典款第一人稱射擊遊戲「雷神之鎚」和「毀滅戰士」系列，並協助為桌機遊戲開創3D立體圖像。

Meta每年投入數十億美元在元宇宙和VR計畫，其中Meta Quest 2公認是市面上最好的VR頭戴裝置。Meta 10月預估，負責AR/VR事業的實境實驗室，在2023年的營業損失將大幅攀升，但期盼科技公司更嚴格管控成本的投資人並不樂見這個情況。