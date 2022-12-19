特斯拉大股東喊撤換馬斯克

在特斯拉（Tesla）需求前景引發疑慮之際，市場對特斯拉執行長馬斯克分心整頓推特的憂慮加劇，拖累特斯拉股價上周重挫16.1%，為2020年3月來最大單周跌幅，為特斯拉股價帶來「馬斯克風險」。自稱為「馬斯克」粉絲的特斯拉第三大個人股東廖凱原等投資人，便呼籲換掉特斯拉執行長。

特斯拉股價本季以來已暴跌43%，市值在16日跌破5,000億美元，為2020年11月來首見。為了資助收購推特的交易，馬斯克去年11月以來已持續賣出特斯拉持股，最新一筆交易為14日揭露在之前三天出售逾35億美元持股，而特斯拉股價在這幾天就累計下跌12.4%。

在經濟衰退使特斯拉前景日趨黯淡之際，近來馬斯克把重心放在推特，還發表諸多引發爭議的言論，這些行為讓一些特斯拉的投資人不滿，呼籲撤換馬斯克，包括廖凱原。

廖凱原上周在推特發文表示，「馬斯克是個值得驕傲的父親（創辦人），可是特斯拉長大了，現在需要（一個）類似（蘋果執行長）庫克的執行者，不是馬斯克」。他說，「馬斯克放棄特斯拉了，特斯拉沒有有效運作的執行長，特斯拉需要、也值得一個有效營運的全職執行長」，建議董事會應該尋找替代人選。

廖凱原是印尼富豪，靠軟體致富，為僅次於馬斯克和甲骨文創辦人艾里森的特斯拉第三大個人股東，他18日表明將繼續支持特斯拉，「我已經說了所有我該說的，我持續支持特斯拉，我相信特斯拉」，「我買買買特斯拉」。

另一位特斯拉股東、Gerber Kawasaki財富和投資管理公司執行長嘉柏也說，馬斯克的SpaceX公司還有另一位強勢領袖夏特威爾（Gwynne Shotwell），負責處理客戶和員工關係，若特斯拉董事會要宣布領導層的狀況，就該另選代理執行長，「董事會須釐清計畫內容」。

巴隆周刊指出，任命臨時執行長似乎是值得特斯拉董事會考慮的選項，不僅將維持馬斯克在該公司的角色，也能讓大股東有更多可理解內部狀況的管道。

最近就連向來看多特斯拉的分析師，也質疑馬斯克太過分心及其售股行為。Wedbush分析師艾夫斯上周指出，對於特斯拉的處境，馬斯克一直透過出售股票提油救火，他在推特的舉動也使特斯拉的品牌惡化，特斯拉根本是馬斯克的提款機。