由於過去兩年新冠疫情造成的晶片短缺在今年驟轉為供應過剩，晶片類股今年來的表現落後大盤，不過，愈來愈多華爾街人士押注晶片類股將在明年軟著陸。

MarketWatch報導，美銀證券公司晶片分析師艾爾亞16日表示，「軟著陸可能推升晶片股強力起飛」，但他預估晶片股明年初走勢顛簸，因股市需先消化本季的漲幅，且晶片股也易受消費需求放緩影響。艾爾亞明年首選標的包括輝達、還有類比晶片製造商亞德諾和博通。

此前，Evercore ISI分析師穆斯也把輝達、亞德諾及博通等個股，列為明年的首選標的，因他認為，在晶片缺貨在今年稍早突然變成供應過剩後，費城半導體指數在10月中跌至2,126低點，將觸及基本面的底部，並促成軟著陸。

費半上周收跌3.1%，今年來累計重挫33%，表現不如標普500指數的19%。

不過，艾爾亞其他的首選標的與穆斯有些許不同，他強調應材和晶片設備大廠科磊是「關鍵的晶片軍火商」，「晶片自足在下個時代的重要性，就跟上個世紀的能源自足一樣重要」。