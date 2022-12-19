蘇富比今年銷售額減7%

國際知名拍賣行蘇富比（Sotheby's）表示，今年藝術品及收藏品銷售總額已達68億美元，締造該公司創立278年來第二高紀錄。不過，這個金額比去年減少7％，可能反映藝品市場開始出現降溫跡象。

道瓊社報導，蘇富比今年的藝術品銷售額，包括拍賣藝術品銷售的54億美元，較去年下滑10%；透過未公開洽購交易的銷售額為11億美元，年減15.3%；賣出的藝品庫存、以及透過Marketplace平台售出的藝術品銷售額為2.22億美元。

蘇富比持有多數股權的經典名車拍賣公司RM蘇富比（RM Sotheby's），上周公布今年銷售額達到9.29億美元，使蘇富比整體銷售額衝上77億美元。此外，蘇富比表示，正在等待標售高檔住宅的蘇富比Concierge拍賣公司最終銷售數據。

今年蘇富比最高價的藝術拍品，包括11月拍賣會上安迪‧沃荷1963年「死亡與災難」系列作品之一，以8,500萬美元落槌；蘇富比今年也以各超越1億美元的價格，出售三位單一收藏家的收藏品，包括已故美國律師索林格（David M. Solinger）的財產、已故香港富商何鴻卿爵士的資產，以及地產大亨麥克羅威（Harry Macklowe）與前妻的收藏品。

蘇富比表示，儘管今年藝品拍賣銷售減少，但卻正出現許多新買家，逾四成競標者被認為是新面孔，而且這波新增競標者的年輕人比之前還多，競標精品的青少年人數較去年暴增兩倍。這些年輕買家喜歡從較低價的拍賣品入手，例如手表、手提袋等。迎合年輕買家的「The Now」當代藝術拍賣，自去年底推出以來成交總額已達2.44億美元。

今年亞洲的拍賣銷售總額維持在11億美元，但蘇富比將繼續加碼投資該地區。蘇富比表示，今年40歲以下的亞洲競標者較去年猛增兩倍，且亞洲客戶平均支出比其他地區藏家平均多20％。

另一家規模較小的拍賣行富藝斯（Phillips）說，包括未公開洽購交易的2.5億美元，今年藝品銷售進帳13億美元，略高於去年的12億美元。佳士得（Christie）本周將發布年終銷售數據。