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半導體類股明年走勢如何？華爾街人士這麼看

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
晶片類股今年來的表現落後整體市場，但愈來愈多華爾街人士押注半導體類股將在2023年軟著陸。路透
晶片類股今年來的表現落後整體市場，但愈來愈多華爾街人士押注半導體類股將在2023年軟著陸。路透

晶片類股今年來的表現落後整體市場，歸因於過去兩年新冠疫情造成的晶片短缺今年稍早驟然轉為供應過剩。不過，愈來愈多華爾街人士押注半導體類股將在2023年軟著陸。

美銀證券集團晶片分析師艾爾亞16日表示，「軟著陸可能推升晶片股硬起飛」，但他預估晶片股2023開年之路崎嶇，因晶片股消化第4季漲幅，同時到受消費需求放緩影響。

在此之前，Evercore ISI分析師穆斯15日將繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）列為他2023年的首選標的，因他認為，晶片缺貨在今年稍早突然變成供應過剩，使費半指數在10月中跌至2,126低點，將造成該指數觸及基本面底部和軟著陸。

艾爾亞明年的首選標的也包跨輝達，另外還有類比晶片製造商亞德諾（Analog Devices）和晶片與軟體公司博通（Broadcom），這些也是穆斯的首選股。其中博通處理產品積壓訂單和防止供應過剩的銷售手法獲得極高的評價。穆斯對這些公司均給出「加碼」評級。

不過，艾爾亞其餘的首選標的與穆斯不同，他強調應材（Applied Materials）和晶片設備大廠科磊（KLA）是「關鍵的晶片軍火商」，此時晶圓代工業正設法在台灣以外擴增產能。艾爾亞說：「晶片自足在下個時代的重要性，就跟上個世紀的能源自足一樣重要。」

半導體 晶片

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