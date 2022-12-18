英特爾推遲170億歐元德國晶片廠項目 希望獲更多補貼
集微網消息，據市場消息，英特爾放棄了原定2023年上半年在德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）開設一家晶片工廠的目標，希望獲得更多公共補貼。飆升的能源和原材料價格打亂了該公司最初的計算。
英特爾最初的成本預算為170億歐元，而現在接近200億歐元（約1480億元人民幣，折合約新台幣6536億元），中間出現了巨大的資金缺口。據介紹，由於能源和原材料大幅漲價，導致英特爾最初的計劃被打亂。英特爾發言人Benjamin Barteder稱：「地緣政治挑戰加劇，半導體需求下降。這意味著我們還不能給出確切的開建日期。」
據了解，台積電上半年決定暫時擱置歐洲的發展計劃，主要原因是由於缺乏當地客戶。
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