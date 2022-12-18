前大衆CEO赫伯特·迪斯 擔任英飛淩監事會主席

集微網消息，據《金融時報》報導，晶片製造商英飛淩周五表示，公司已選擇赫伯特·迪斯（Herbert Diess）擔任監事會主席，這位大衆汽車前負責人迅速重返德國企業。

英飛淩最大的客戶是汽車製造商，一直是全球半導體短缺時期依然堅挺的贏家之一。而這位監事會新主席迪斯曾在2015年至2020年期間擔任英飛淩監事會成員。

值得注意的是，外媒在報導德國汽車龍頭大衆換帥的消息時，措辭中隱含著迪斯被大衆監事會「罷免」的意味。據悉，迪斯曾表示隨著大衆集團更多地轉型做電動車，可能需要裁員近3萬人，激發了工會的強烈抗議。在德國企業制度下，工會在決定重大事項的監事會中佔據半數席位，而迪斯在工會和股東對公司戰略的壓力下於7月被大衆趕下台。

英飛淩的競爭對手英特爾已承諾向歐盟投資330億歐元，其中包括170億歐元用於德國的大型工廠。不過據最新消息，由於能源和原材料大幅漲價，導致英特爾最初的計劃被打亂。英特爾希望延緩項目以獲得更多公共補貼。歐盟還試圖吸引全球最大的合同晶片製造商台積電建造大型工廠，但未果。