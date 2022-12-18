美股四指數收黑 拚年終反彈行情

美國股市上周五（16日）一連三天下跌，投資人在聯準會（Fed）開會後，再度面臨升息可能更高更久以及美國經濟正步入衰退的交戰之中。

有投資人認為，美股有點反應過度，本周既無足以打壓美股的數據，或許還有機會圖個聊勝於無的年終反彈行情。

道瓊工業指數上周五下跌281點，標普500和那斯達克綜合指數各跌1%和1.1%。美股三大股數周線已連跌兩周，道瓊過去一周跌1.7%，標普500和那斯達克各跌2.1%和2.7%。

半導體股上周摔得更重，費城半導體指數上周五跌近1%，一周下來跌了3.1%；台積電ADR上周五跌1.7%，周線下跌5.4%。

Fed對明年利率的預測比原先預期更高也更久，主席鮑爾仍維持鷹派論調；但Fed也預測美國經濟明年僅成長0.5%，形同預告縱使美國即將步入衰退，Fed仍將升息到底。

美國上周四公布11月零售銷售下滑幅度為近一年來最深，更添經濟衰退疑慮。上周五公布最新服務業和製造業數據，也無助於緩和對經濟的顧慮。同時，勞動市場依舊緊俏。

在投資人信心低迷之際，也有策略師認為，隨年終假期迫近，美股仍有機會回穩。12月尤其是下半月期間向來是美股表現最好的時期。12月迄今，標普500指數下跌約6%。

Truist Advisory Services共同投資長勒納說：「經過這波回落，市場依然感覺沉重。有人原本指望起碼年終會反彈，如今漸漸放棄這樣的指望。但這不代表不會有一點反彈。只不過，不論何種反彈都會比預期更弱。」

接下來一周足以影響大盤的財報不多，周五將公布Fed偏好參考的美國11月個人消費支出（PCE）平減指數，摩根大通估計，核心PCE年增幅將由10月的5%減緩為4.6%。

B. Riley Wealth首席市場策略師霍根認為，美股年終仍將進入耶誕行情。Fed將明年最終利率預測升到5.1%並不意外，而市場仍持續認定明年底會轉而降息1碼。

若美國經濟加速走緩，通膨減退，Fed勢得比預期更早掉頭。不過，InvesTech Research 創辦人史戴克指出，儘管如此，已不足以扭轉熊市。1950年以來，Fed每逢最後一次升息，標普500指數只有1989年和1995年兩年上漲，其餘都是下跌，最大跌幅為18%。由此看來，Fed轉不轉向，都已無關緊要。