美回補戰略儲油 價格仍跌

隨著國際石油價格回落，美國在近幾個月釋出戰略儲油（SPR）後，將開始回補其世上最大緊急原油庫存，以強化國家能源安全。但此消息無助於拉抬國際油價，布蘭特和西德州原油16日仍收跌逾2%。

美國能源部16日宣布，準備開始回補戰略儲油，將購買300萬桶原油作為戰略石油儲備，這是今年稍早大舉釋油後首見。能源部將透過競標美國煉油廠本土生產、明年2月交付的重質原油（Sour Crude），試行一種以固定價格回購石油的新方法。成交價將取決於石油供應商本月稍晚的報價，預計1月中旬決標。

此舉反映拜登政府政策大逆轉，白宮近幾個月來大舉出售SPR供應，致力壓低油價，並減輕民眾對俄烏戰爭引發全球能源短缺的擔憂。隨著最近幾周石油價格下跌，華府決定轉而回補銳減的SPR水位。

紐約西德州1月原油期貨16日收在每桶74.29美元，跌2.4%，已遠低於3月的高峰逾120美元，也低於美國能源部宣稱的SPR平均售價96美元。

鑒於油價狂飆，拜登去年授權出售5,000萬桶SPR來穩定油市，今年克里姆林宮揮兵入侵烏克蘭後，美國又在3月宣布釋出史上最大規模1.8億桶SPR。根據美國能源資訊署（EIA）上周的最新數據，前一周美國SPR庫存只略高於3.82億桶，改寫1980年代中期以來最低水位。

美國能源部說，原油和汽油價格持續走跌之際，華府官員繼續鼓吹美國鑽油業者增產，全美各地汽油售價如今已降至2021年9月來低位。