馬斯克為推特找新投資人

電動車廠特斯拉（Tesla）上周五（16日）股價又收黑，市值跌破5,000億美元大關，是兩年首見。此時身兼推特老闆的馬斯克，傳出正以自己先前收購推特的價格，為推特尋找新的投資人入股。

特斯拉周五終場挫跌4.7%，勉強收在150美元關卡上，周線則跌16.1%，是歷來第四糟。除了大環境景氣不佳以外，馬斯克自己這一年不斷出售特斯拉股票也是一大因素。MarketWatch報導，尤其是近幾個月出售特斯拉持股，似乎正是與收購推特有關。

然而，光是賣特斯拉股票似乎仍不夠支應這樁交易。新聞網站Semafor報導，馬斯克的家族辦公室主管柏查爾（Jared Birchall），過去一周持續為推特接洽潛在投資人，且開出的價碼就是馬斯克當初收購推特的每股54.2美元。當時也參與推特收購案的格伯，證實確有其事。他還說：「他們這麼做，是因為錢快用光。我認為（馬斯克）當初沒料到營收會如此大幅下滑。」

另一名獲得聯繫的人則說，馬斯克稱新資金將用於擴張推特業務，包括「大舉招聘」程式設計師，以打造可以處理支付和提供其他服務的超級應用程式。

馬斯克曾坦承自己付太多錢買推特，但對公司長期前景仍有信心。然而，特斯拉的投資人卻擔心，馬斯克為了推特耗費太多心力，無法專心經營特斯拉，且特斯拉恐淪為馬斯克的提款機。

至於馬斯克因一起與他私人飛機行蹤有關的爭議，16日將數家美國知名媒體記者推特帳號停權，引發各地政府官員、倡議團體和新聞組織迅速反擊。