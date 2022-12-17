Chip 4最後1塊拼圖 南韓政府首度表態加入

南韓3大財經專業報之一的「韓國經濟新聞」17日獨家報導，南韓產業通商資源部部長李昌洋16日在首爾召開的「韓國經濟千禧年論壇」中表示，針對由美國主導並邀台灣、日本和南韓加入的晶片4方聯盟（Chip 4），首爾沒必要排斥，並打算參加以及充分反映韓方的國家利益。這是南韓政府首度表態願入夥Chip 4之意。

李昌洋16日出席由韓國經濟新聞社與南韓現代集團旗下「現代經濟研究院」主辦的前述論壇時，強調半導體產業對南韓至關重要，因此必須從此一角度來看待Chip 4。他說，南韓的優勢在於半導體存儲器、台灣是代工、美國是設備及技術，日本則是材料和零部件，因此Chip 4有助強化半導體供應網。

李昌洋還說，有關國家正在檯面下就人才培養、技術研發與情報交換等方案進行討論。他並重申，Chip 4並非旨在排擠特定國家。美國政府7月傳出邀南韓參與Chip 4，但首爾顧慮其在中國大陸的鉅額投資及市場，擔憂因此惹惱中國政府而舉棋不定，為此在北京和亟欲圍堵中國的美國間左右為難。