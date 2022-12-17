南韓暫且等等 特斯拉擬先在墨西哥設首座南美工廠

知情人士透露，電動車大廠特斯拉（Tesla）正研擬在墨西哥東北部工業區建設一座組裝廠的計畫，最快下周宣布消息。

彭博資訊報導，知情人士指出，特斯拉將在墨西哥新萊昂州首府蒙特雷市（Monterrey）郊區的聖卡塔里納（Santa Catarina）設新廠。最終細節仍待敲定，州政府和墨西哥外交部也參與了這場設廠談判。

11月下旬時，南韓總統尹錫悅辦公室曾表示，馬斯克表示南韓是特斯拉在亞洲進行電動車投資的首選地之一。特斯拉也打算在亞洲興建一座超級工廠。

特斯拉已有德州奧斯汀廠、德國柏林廠，及上海超級工廠，也一直在考慮於北美蓋第三座新廠，馬斯克8月時告訴股東，今年年底之前可能做出決定。

知情人士說，目前還不清楚墨西哥廠何時啟用，或是會生產哪些車款，特斯拉未來數天內料將公布詳情。

這將是特斯拉在南美洲的首座工廠，也有望獲得美國當局補助資格，美國8月簽署通膨削減法案，其中包括旨在促進本土電動車採用的措施，只要符合電池原料及零件要求，便可申請補貼。

墨西哥的新萊昂州與美國德州接壤，特斯拉新廠將坐落於該州的汽車走廊，通用（GM）、起亞（Kia）都已在當地設廠，美國汽車大廠福特（Ford）也在鄰近墨西哥市的Cuautitlan生產其電動車款Mustang Mach-E。