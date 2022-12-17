快訊

獨／這場婚宴冠蓋雲集…高虹安交保後首露面 藍綠黃政治人物都同場

今晚明晨下探6度「降雪機率最高」 明雨勢趨緩各地多雲到晴

抓交替還是缺錢？馬斯克以當初收購價為推特找新投資人

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克的財管團隊據悉正以每股54.2美元的價格，為推特尋找其他投資人入股。路透
馬斯克的財管團隊據悉正以每股54.2美元的價格，為推特尋找其他投資人入股。路透

10月才入主推特馬斯克正以每股54.2美元的價格，為推特尋找新的投資人，而這個價格與他當初將推特私有化時的出價（總收購價為440億美元）相同。

新聞網站Semafor報導，馬斯克的家族辦公室主管伯查爾（Jared Birchall），本周持續接洽潛在的投資人。

一份聲稱有全新投資機會的通知文件，將這件事描述成「以原始價格和條件，對普通股進行後續股權發行，目標是在年底前結束這輪籌資」。該文件並未說明推特預期在新一輪籌資募集的金額。

伯查爾說，他計劃和客戶（許多人持有的特斯拉部位很大）確認，他們對推特股票的興趣。

當初參與推特收購案的格伯（Ross Gerber），證實確有其事。格伯表示，他在馬斯克收購推特時投入了不到100萬美元，而15日晚間有人就新一輪籌資與他聯繫。

格伯也說：「他們這麼做，是因為錢快用光。我認為（馬斯克）當初沒料到營收會如此大幅下滑」。

另一名也獲得聯繫的人則說，馬斯克稱新的資金將用於擴張推特業務，包括「大舉招聘」程式設計師，以打造可以處理支付和提供其他服務的超級應用程式。

馬斯克過去曾坦承自己付太多錢買推特，但對公司長期前景，仍有信心。

馬斯克 特斯拉 推特 股票

延伸閱讀

停權記者帳戶遭歐盟警告恐挨罰 馬斯克順應民意：將恢復

馬斯克稱遭「人肉」追蹤 多名記者推特被封

特斯拉股價慘跌 銷量還被比亞迪超車！上海廠面臨大挑戰 謝金河：投資人成輸家

馬斯克最近三天賣出至少價值35.8億美元的特斯拉股票

相關新聞

停權記者帳戶遭歐盟警告恐挨罰 馬斯克順應民意：將恢復

社交媒體推特15日突然將署名任職於CNN、紐約時報、華盛頓郵報和美國之聲的記者帳號停權。馬斯克聲稱是因為他們暴露馬斯克的...

彭博：特斯拉擬於墨西哥設廠 最快下週宣布

彭博（Bloomberg News）今天報導，特斯拉（Tesla Inc）正在敲定於墨西哥東北部工業區設立電動車組裝廠的...

為何印度現在無法取代中國搶下「世界工廠」寶座？

今年以來，在美中貿易戰科技戰接連上演、中國大陸清零政策拖住經濟成長腳步之際，許多人都談到了印度的崛起，甚至看好印度取代中國，成為下一個「世界工廠」，帶動全球經濟成長。但印度真能取代中國嗎？

憂升息致衰退 股指連跌兩周

由於投資人擔心明年因Fed持續升息而導致經濟衰退，繼續拋售股票至年底，美股收跌。

中方批美公然經濟脅迫

美國將36家大陸企業列黑名單，包括長江存儲、寒武紀科技等，名單中近三分之二是與晶片業有關；寒武紀回應，還在評估後續影響。...

美取得審查權限 中概股下市危機解除

美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）15日宣布，已獲得對總部位於中國及香港企業全面審計權限，美方計劃定期進行審計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。