馬斯克稱遭「人肉」追蹤 多名記者推特被封

（德國之聲中文網）德國外交部周五（12月16日）在推特上發帖表示：“新聞自由不允許被隨意‘開關’”。德國政府副發言人畢希納（Wolfgang Büchner）也發推稱，“任意封禁記者的推特賬號的做法是不能被接受的。”

此前推特將多名知名媒體記者封號，包括CNN、《紐約時報》和《華盛頓郵報》記者。他們都曾聚焦報道該社交平台及其新老板馬斯克。

馬斯克則回應稱，這些記者轉發了人肉搜索自己實時位置的鏈接，對自己和家人的人身安全造成威脅。“這基本上是暗殺坐標，直接違反了推特的服務條款。”他還說有人跟蹤過他的女兒乘坐的汽車。

推特采取行動的直接導火索可能是一個追蹤馬斯克私人飛機行程的賬號“@ElonJet”，該賬號已於14日被推特封禁。CNN報道稱，馬斯克為了封殺這個賬號專門推出新的條款，據稱如果賬號專門用於分享某人的實時位置，將被自動封禁。

馬斯克還稱，他將對@ElonJet賬號擁有者——一名名叫Jack Sweeney的20歲的大學生采取法律行動。他說，對記者也適用同樣的反人肉搜索條款，違反者將被封禁7天。

歐盟委員會副主席約洛娃（Věra Jourová）也對此事表示了關注，推特隨意封禁記者賬號的行為“令人擔憂”。她指出，不僅歐盟的數字服務法案（Digital Services Act）要求服務商尊重媒體自由和基本權利，企業的這一義務還得到“媒體自由法案”（ Media Freedom Act）的強化。“伊隆·馬斯克應該清楚這一點。我們是有紅線的，很快，也會有對應的制裁。”

（法新社、路透社）

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