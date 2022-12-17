美取得審查權限 中概股下市危機解除

美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）15日宣布，已獲得對總部位於中國及香港企業全面審計權限，美方計劃定期進行審計檢查；中國大陸證監會對此回應，期待與美國監管機構繼續推進審計監管合作。

外資解讀，意味中概股即時退市風險獲得解除，200多家在美上市中港企業在退市威脅上鬆一口氣。

大陸證監會15日發布回應指出，自與美方合作協議簽署以來，雙方在遵守各自法規與協議下合作並開展一系列調查活動，過程中雙方充分溝通協調。美方在中方參與與協助下對相關人員開展問詢，中方也按協議提及專門處理個人訊息與特定數據。

證監會表示，對於美國監管機構基於監管專業考慮重新作出認定表示歡迎，並期待與美國監管機構持續合作，形成常態化、可持續合作機制。

外資機構普遍認為，該舉措是正面訊號。瑞信發表研究報告指出， PCAOB決定消除中概股迫在眉睫的退市風險，即使美國審計監管機構為進一步行動留下空間，但美方口吻大致是積極的。對於美方規劃進行定期審計檢查，該行認為這會是長期做法；花旗報告也稱，PCAOB舉動對中概股是正面訊號，且預計明年初公布的調查報告不會有令市場出乎意料的內容。

受到美中關係影響，加上美中長期以來審計監管認知差異，自2020年12月美國國會通過《外國公司問責法》來，便開始對規避美方審查的中概股施壓，目前有超過170多家在美上市中企被列入欲摘牌名單。

大陸國務院副總理劉鶴今年3月對上述僵局釋出積極訊號，在國務院專題會議中提到中美雙方監管機構已取得積極進展，正在致力形成具體合作方案，繼續支持各類企業赴境外上市。無疑為在美中概股打了一劑強心針。