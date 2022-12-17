中方批美公然經濟脅迫

美國將36家大陸企業列黑名單，包括長江存儲、寒武紀科技等，名單中近三分之二是與晶片業有關；寒武紀回應，還在評估後續影響。中方則表態批美方公然進行經濟脅迫。

大陸商務部回應指出，注意到美方同時發布兩份公告：一是將中方25家實體企業移出「未經核實清單」，中方認為該舉措印證雙方能通過溝通解決問題；不過，對於將36家中企列入出口管制則表示反對，認為美方泛化國安概念，濫用出口管制等措施，動用國家力量擴大打擊中方企業，是典型的市場扭曲和經濟霸凌做法。

美國商務部公告提及，列入清單公司中，有21間是人工智慧晶片研發、設計及銷售的主要企業，並與中國國防部門有緊密關係。另有九家公司被指支持中國軍事現代化，發展高超音速導彈有關。美國商務部助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）稱，在實體清單增列上述中企，是為實現拜登拒讓中國「獲取先進技術以供軍事現代化和侵犯人權」的政策。

事實上，美國10月以來對陸制裁手法不斷，且每種措施的產業類別針對性強。此前，美國商務部10月7日對陸升級半導體先進製程與設備出口禁制，同時將九家中企移出「未經核實清單」過程中，又將31家中國實體列入。

這次被移出的25家企業中，比如AZ新冠疫苗供應商藥明生物便是在今年2月8日被美國列入清單。當時被移入清單原因，有觀點認為，可能與美方盯上大陸生物醫藥產業鏈國產替代化趨勢有關。據藥明生物昨（16）日在港交所公告稱，在陸商務部協調下完成美方調查，最後移出名單。

目前美方對中企出口管制常見有「未經核實清單」與「實體清單」。兩種清單差異在於，如果某家企業被列入「未經驗證清單」，它仍有可能進口一些此前無需許可證、敏感度較低的管制物項；如果一旦被列入實體清單，任何管制物項基本上都很難再進口。

此前，中方已就美國對中國晶片出口限制訴諸世界貿易組織（WTO）爭端解決機制，WTO也表示已經收到北京當局申訴。