美貿易黑名單 鎖定陸AI晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者戴瑞芬／綜合報導
美聯社
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美國政府15日將長江存儲、上海微電子裝備及寒武紀科技等21家「主要」中國大陸科技公司及旗下子公司，納入貿易黑名單，共36家實體，禁令昨（16）日生效，將更難取得美國技術。寒武紀受創尤重，凸顯美國正擴大圍剿大陸人工智慧（AI）晶片業者，美國官員也表示，這些工作還沒結束。

這次被納入清單的陸企包括長江存儲、微影設備製造商上海微電子裝備及深圳市鵬芯微集成電路製造等企業和各自的旗下實體，共有35家大陸實體及長江存儲的日本子公司，任何機構若要提供美國技術給清單內實體，須先向華府申請極難取得的許可證。

長江存儲和上海微電子裝備是北京追求晶片國產化的關鍵。鵬芯微晶片廠的產品則據傳即使不是全部、也是大部分都賣給華為。

美國商務部工業和安全局局長艾斯特維茲表示，此舉目標是嚴格限制大陸「利用AI、先進電腦和其他強大商業化技術，進行軍事現代化和侵害人權」的能力，這項工作將持續進行。

這次黑名單新增21家AI晶片實體，包括寒武紀、天津天地偉業科技及旗下實體。寒武紀曾說美國10月晶片禁令影響不大，在被納入實體清單後將遭遇諸多問題，因該公司從英國安謀獲得晶片知識財產權、從美國製造商Cadence和Synopsys獲得晶片設計工具，還依賴台積電代工生產晶片。

被列入貿易黑名單的寒武紀昨日股價一度超跌8％，收盤下跌5.19%。寒武紀2020年在科創板上市，是大陸第一批在A股上市的AI初創公司，是中國政府推動晶片自主的關鍵參與者。

這36家實體中，有21家被認定是AI晶片研發與設計、行銷和販售的主要公司，且與大陸國防部門緊密相關；七家實體與共軍發展極音速和彈道飛彈系統有關，其他實體原因則是侵害人權等。

美國也對21家實體實施「外國直接產品」規則，禁止非美國企業出口含有特定比率美國技術的美國產品，其中也包含寒武紀科技和旗下九家子公司，但不包含長江存儲，使寒武紀科技成為遭受最重衝擊的陸企之一。

但美國也放鬆對某些領域的限制，表示在北京當局合作下，將把約26家實體剔除出未經核實清單，但長江存儲和上海微電子裝備雖被移出未經核實清單，卻又被納入實體清單，暗示可能未能成功核實。

美國商務部 晶片 上海

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