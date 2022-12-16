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公司交換禮物抽到2張刮刮樂！一刮「竟中538萬」成最大贏家

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國肯塔基州路易維爾一名女性在公司舉辦的交換禮物活動中獲得讓人不怎麼開心的刮刮樂，沒想到隨手一刮竟幸運括中高達17.5萬美元（約新台幣538萬元）的大獎、瞬間稱為最大贏家。Kentucky Lottery
美國肯塔基州路易維爾一名女性在公司舉辦的交換禮物活動中獲得讓人不怎麼開心的刮刮樂，沒想到隨手一刮竟幸運括中高達17.5萬美元（約新台幣538萬元）的大獎、瞬間稱為最大贏家。Kentucky Lottery

美國肯塔基州路易維爾（Louisville）一名女性在公司舉辦的交換禮物活動中獲得讓人不怎麼開心的刮刮樂，沒想到隨手一刮竟幸運括中高達17.5萬美元（約新台幣538萬元）的大獎、瞬間稱為最大贏家。

多家外媒報導，這位名叫簡斯（Lori Janes）13日在公司與同事們一起參加一場交換禮物活動，原先簡斯最想得到的禮物是一張價值25美元（約新台幣768元）的連鎖百貨「TJ Maxx」禮品卡，當她的同事搶先一步抽走禮品卡時還讓簡斯感到些許失落，她最後更只拿到2張「Hit The Jackpot」刮刮樂。

簡斯指出「我一拿到這2張刮刮樂就馬上刮開，當時每位同事都叫我現場刮」，沒想到第1張就刮出50美元（約新台幣1538元）的獎金，簡斯接著刮第2張時竟發現自己對中全部15個位置、代表贏得最高獎金17.5萬美元。

回憶中獎當下，簡斯提到「每個人都快瘋了，有人拿出計算器仔細計算金額，甚至有幾個人趕緊掃描彩券、確保真的有中獎」。當簡斯打電話給家人們分享這個好消息時，起初她丈夫還很難相信，受訪時更提到「我們認為她看錯了，但後來聽到電話背景音中的人們在慶祝，這才知道是真的」。

據悉，簡斯將用這筆獎金還清女兒的就學貸款和家裡的汽車貸款。

刮刮樂 台幣

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