快訊

泰山提告了！龍邦批「賤賣全家股票」掏空公司 董事詹皓鈞喊：夠了

一個人海嘯來襲 老後理想生活關鍵在找到「起床理由」

撒幣消化預算？熊好券終極加碼送200元 網見期限炸毛「來不及用」

庫存太多 美國零售商罕見要求供應商：別再送貨來了

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
彭博資訊報導，美國零售商的店內和倉儲商品庫存，已經多到必須要求部分供應商停止供貨。路透
彭博資訊報導，美國零售商的店內和倉儲商品庫存，已經多到必須要求部分供應商停止供貨。路透

今年年底購物季，美國零售業者的店內和倉儲的商品庫存，已經多到必須要求部分供應商停止供貨，就算是熱銷商品也是如此。

彭博資訊報導，零售業者採取如此少見的行動，凸顯這些業者正苦於出清過多庫存。顧問業者AlixPartners分析的數據顯示，美國前20大上市服飾公司上季未經通膨調整的存貨金額，比去年同期增加30%至至21億美元，也比新冠疫情爆發前的2019年同期高出26%。

國際家庭用品協會（IHA）主席格林斯本（Steve Greenspoon）說，一名大型零售商的員工近期跟他說，高階主管正要求採購部門降低庫存，「你就算免費送我，我也沒辦法收」。

威富集團（Vans和The North Face等品牌的母公司）、Guess、Hanesbrands等服飾品牌的高階主管，在最近的財報會議都提到批發客戶減少採購量，無論是小型精品店、還是大型百貨公司。

La-Z-Boy財務長盧西安（Bob Lucian）1日在財報會議上說：「我們許多批發客戶有限的倉儲空間，限制了在本季收取新產品的能力。」

業者的庫存積累困境，導因於去年的供應鏈問題致使許多去年年底假期出貨的商品，延宕至今年春季才到貨，時間剛好碰上通膨攀升迫使消費者降低支出。目標百貨、沃爾瑪（Walmart）等公司均表示，今年提早取消訂單，試圖降低銷售欠佳商品的庫存累積速度。在通膨降低消費者購物意願之際，零售商也已加碼折扣，希望帶動需求。

庫存 通膨

延伸閱讀

保障動保權益 美國紐約州立法「禁止寵物店販賣狗、貓和兔子」

非洲糧食危機加劇 美國加碼775億元人道援助

台灣投資人注意！明年賣出美國PTP架構的商品期貨ETF將課10%稅

下市危機解除！美國完成史上首次對中概股會計底稿審查

相關新聞

Sony考慮熊本建手機影像感測器新廠 就近向台積買晶片

日經報導，Sony考慮在日本熊本縣興建一家生產智慧手機影像感測器的新廠，這是台積電（2330）首座日本廠的落腳地，到時可...

FTX創辦人 涉嫌五罪起訴

美國證管會（SEC）13日表示，將依詐欺罪名，將加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fr...

公司交換禮物抽到2張刮刮樂！一刮「竟中538萬」成最大贏家

美國肯塔基州路易維爾（Louisville）一名女性在公司舉辦的交換禮物活動中獲得讓人不怎麼開心的刮刮樂，沒想到隨手一刮...

庫存太多 美國零售商罕見要求供應商：別再送貨來了

今年年底購物季，美國零售業者的店內和倉儲的商品庫存，已經多到必須要求部分供應商停止供貨，就算是熱銷商品也是如此。

外資10月持有美債降至2021年5月來最低 日陸再度減持

美國財政部15日發布的數據顯示，外國投資人10月持有的美國公債連續第二個月下降，降至2021年5月以來最低水準，因投資人...

日媒：Sony打算斥資8,000億日圓 在熊本蓋晶片廠

日刊工業新聞報導，Sony集團計劃投資約8,000億日圓，在日本熊本縣合志市興建一座影像感測器工廠，預定2024年秋季開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。