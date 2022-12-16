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外資10月持有美債降至2021年5月來最低 日陸再度減持

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
外國投資人10月持有的美國公債連續第二個月下降，降至2021年5月以來最低水準。歐新社
外國投資人10月持有的美國公債連續第二個月下降，降至2021年5月以來最低水準。歐新社

美國財政部15日發布的數據顯示，外國投資人10月持有的美國公債連續第二個月下降，降至2021年5月以來最低水準，因投資人隨著利率的上升而出售美債，日本和中國大陸都減持美國公債。

外資10月持有的美債部位降至7.185兆美元，低於9月的7.296兆美元。道明證券駐紐約的資深利率策略師Gennadiy Goldberg指出，外國人持續出售美債，是因為美國利率上升、以及外國投資人同時持有美債和外債無利可圖，「由於美元飆升和短期美國公債收益率上漲，外國投資人要對美債部位避險，已變得很貴。西教於美買進美國公債，外國投資者已改在當地市場購債，因為全球利率走高」。

日本10月引領外國投資人減持美債，持有的美債部位減少420億美元至1.078兆美元，為連續第四個月減持，但仍是美國公債最大的非美國持有。日本已拋售美債以阻貶日圓，上月花費創紀錄的430億美元以支持日圓，而多為祕密操作干預匯市，使其干預效果最大化。

中國是美債的第二大非美國持有國，10月部位也降至9,090億美元，為2010年5月以來最低。分析人士指出，中國大陸央行可能也以出售美債支撐人民幣匯率。

從交易數據看，外資10月凈買入619.07億美元美國公債，少於9月的604億美元。 

數據也顯示，10月份外資撤出美股，賣出額為243億美元。外資已經連十周減持美股。

美國 外資 日本

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