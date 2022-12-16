Sony考慮熊本建手機影像感測器新廠 就近向台積買晶片

日經報導，Sony考慮在日本熊本縣興建一家生產智慧手機影像感測器的新廠，這是台積電（2330）首座日本廠的落腳地，到時可以就近採購晶片。

Sony計劃的這座新廠，可能耗資數十億美元，最快2024年動工，最早2025年度可以上線。在全球其他地區地緣政治風險上升之際，該廠將零組件生產搬得更集中到日本半導體重鎮的熊本。

新廠可能很靠近Sony的旗艦影像感測器工廠。台積電與Sony和Denso合資的JASM，也在附近建新晶圓廠，預計2024年末可以開始營運，會生產影像感測器要用的邏輯晶片，一旦在2025年開始全面生產，Sony可就近採購。

Sony談過要維持國內企業在內多間供應商的計畫。因為擔心全球經濟前景，該公司正謹慎權衡時程和投資規模。

Sony目前在熊本的生產設施，為智慧手機、汽車和工業設備在內的廣泛應用供應感測器。該廠截至4月雇有3,300人, 技術能力吸引到全球科技公司的關注，蘋果執行長庫克本周曾前往參訪。

在2021年全球CMOS影像感測器市場，Sony的占有率是44%，遠遠超過三星電子的18%。

儘管智慧手機出貨量的成長已開始進入高原期，高階裝置正配備更大和更多的感測器。根據美國分析業者IC Insights，到2026年，全球CMOS影像感測器市場將成長到269億美元，或者是比2021年高出30%。