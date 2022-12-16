升息推升全球衰退風險 油金下跌近2%

美國聯邦準備理事會表示明年將進一步升息後美元攀升，加上全球主要央行跟進調高利率，使得交易商擔心燃料需求前景，油價周四下滑近2%，金價也一度挫低多達2%。

油價反轉下跌

布蘭特原油期貨結算價在連續三天上漲後下跌1.49美元，或1.8%，報每桶81.21美元，美國原油期貨結算價下跌1.17美元，或1.5%，報每桶76.11美元。

數據和分析公司OANDA的資市場分析師Edward Moya說：「原油價格走低，因為......在多家央行進行了又一輪強有力的收緊政策行動後，全球經濟衰退風險增加，隨著避險情緒快速升溫，油市最近的反彈失去動能。」

聯準會周四一如預期升息50個基點，聯準會主席鮑爾表示，明年會進一步提高利率，即使經濟可能陷入衰退。他說：「10月和11月的通膨數據顯示，價格上漲步伐有所放緩，這是可喜的，但要讓人相信通膨處於持續下降軌道上，還需要大量證據。」同日，英國央行和歐洲央行也升息抗通膨。

美元走強，以美元計價的原油對使用其他貨幣的買家來說成本更高。

金價也下滑

現貨金下跌1.6%至每英兩1,777.88美元，稍早一度觸及1,771.89美元。美國期金收低1.7%，結算價報1,787.80美元。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「儘管成長前景趨弱，聯準會仍暫時維持鷹派基調，投機客如果預期短期內不會降息，就很難將資金轉向黃金。」

至於其他金屬，白銀下挫3.4%至每英兩23.07美元，鉑金下跌2.8%至1,000.01美元，鈀金大跌7.4%至1,775.89美元。