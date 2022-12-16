專家：Fed正把雞尾酒盆端走

美國聯準會（Fed）14日宣布升息2碼、且暗示明年還不會降息，華爾街原先樂觀情緒黯然下降，目前普遍觀點是，Fed保持鷹派基調，因為點狀圖顯示，多數官員仍偏鷹、支持繼續升息。

獨立顧問聯盟投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）：「在派對才剛開始時，Fed正把雞尾酒盆端走。儘管昨天的消費者物價指數（CPI）通膨數據比預期低，但Fed今日的聲明顯示他們將繼續採取更限制性的措施，比遠先預期更甚。」

Richard Bernstein Advisors副投資長鈴木表示：「經濟成長預測放緩，但還要進一步升息。這對市場不是一個好組合」，「目前市場更大不確定性是經濟成長，不是Fed。」

其他重量級投資人士也發表看法，「新債王」岡雷克認為，由於經濟衰退即將來臨，Fed接下來不應再升息；避險基金大亨艾克曼認為Fed的2%通膨目標「不再可信賴」，3%左右才是對長期成長更好的策略。

雙線資本公司執行長岡雷克接受CNBC專訪時表示，經濟衰退即將到來，預期經濟陷入衰退機率超過75%，Fed不應再升息，但他預期可能還會再升息1碼。