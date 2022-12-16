歐洲英國跟進升2碼
美國聯準會（Fed）於台灣時間15日凌晨宣布升息2碼，基準利率升抵15年新高，但緊縮步伐已放緩，且在國際間起帶頭作用。同日在大西洋對岸的歐洲和英國央行跟進升息2碼，其他如瑞士、菲律賓也同步升息2碼，全球對抗通膨的戰役至此將邁入新階段。
在2022年最後一場決策會上，歐洲央行（ECB）和英國央行（BOE）均宣布升息2碼，步調也都比上次的3碼放慢；英國央行將基準利率從3%上調至3.5%，為連續第九次升息，並表示可能需要進一步升息，以因應通膨壓力。15日同樣升2碼的央行還有瑞士、菲律賓、香港央行，挪威央行僅升1碼，人行透過中期借貸便利（MLF），淨投放資金人民幣1,500億元，為今年3月以來首度超額續作MLF。
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