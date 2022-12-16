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Fed升息2碼頂峰利率會更高 鮑爾：明年不考慮降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾。（歐新社）
Fed主席鮑爾。（歐新社）

美國聯準會（Fed）在美東時間14日決定升息2碼，聯邦資金利率達到4.25%~4.50%，站上15年高點，符合預期；但會後聲明及利率預測的點狀圖，顯示2023年Fed將繼續升息，最可能的幅度是共升3碼，即5.00~5.25%，為市場預期區間的高點位置。

Fed主席鮑爾強調，目前並未考慮2023年開始降息，但暗示明年2月可能將升息幅度進一步縮小到1碼。整體決策基調傾向「鷹派」。

聯邦公開市場委員會（FOMC）在會後聲明中仍強調，Fed「持續提高（ongoing increases）」政策利率應屬「適當」，以確保利率限制經濟的程度足以使物價漲勢得到控制；一些市場人士對聲明中未刪除「持續提高」一詞感到失望。

利率預測「點狀圖」也顯示，決策官員的預測支持明年將進一步緊縮。多數官員預測利率中位數將升到5.1%，表示2023年將再升息3碼，比9月時預測的4.6%提高2碼。但有五位委員預測利率至少將升到5.25~5.50%，僅兩人認為5%是頂峰。大部分預測2024年利率將降到4.1%，2025年再降到3.1%，也比9月時的預測高出1碼。

美股在決策會當日開高走低，15日早盤持續走低，紐約三大指數均跌逾1%。對政策利率最為敏感的2年期公債殖利率以及指標性的10年期公債殖利率都走跌，價格反向上漲。DXY美元指數則在平盤震盪，紐約黃金期貨走軟，跌1%。

Fed主席鮑爾在決策會後記者會上表示，「我們已經收復不少失土，但我們迄今尚未感受到快速緊縮的全面性效果。我們還有更多工作要做」。

鮑爾對10月及11月整體消費者物價指數（CPI）年升幅縮小表示歡迎，但他也警告目前的水準仍高到令人無法放心；「還需要更大量的證據，才能使我們更有信心認為通膨正在持續走下坡」。

鮑爾強調，Fed官員持續提高頂峰利率的預測目標，並警告「我無法信心十足地表示我們不會再提高利率預估」。

被問到明年降息可能性時，鮑爾表示Fed尚未考慮放鬆信用。他表示，「我不認為我們會考慮降息，直到委員會深信通膨率正持續朝向2%趨近為止，這就是考驗」，且點陣圖中也顯示沒有官員預測明年會降息。

被問到接下來是否會恢復到每次只升息1碼的傳統模式，鮑爾表示「大致正確」，以控管升息幅度不致過度緊縮。他表示，「我認為這種作法非常合理，尤其是在考慮到我們已經走了相當遠之後」。但他兩次強調，Fed對於未來會議的動作並未做出任何決定，且結果將視經濟情況與借貸成本的變化而定。

Fed 升息

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