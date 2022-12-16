看聯準會官員措詞 學者解讀 明年經濟會衰退

美國聯準會（Fed）12月決議提高聯邦資金利率區間2碼至4.25%~4.5%，同時下修經濟成長預測、上修對通膨和失業率預測。彭博經濟學家指出，從Fed對經濟成長和失業率預測來看，官員基本上預測經濟會陷入衰退。

從Fed決策官員自己的預測看來，他們對美國經濟成長展望更悲觀。根據預測值的中位數，他們預估明年美國國內生產毛額（GDP）成長率僅0.5%，比9月時預估的1.2%大幅下修。甚至有兩位Fed決策官員認為，明年美國經濟將萎縮。

官員也預估，明年失業率將從今年3.7%攀升近1個百分點到4.6%，相當符合衰退的情況。KPMG首席經濟學家史旺克認為，Fed是預測經濟將陷入溫和衰退。

但鮑爾澄清，Fed並未預測經濟會陷入衰退，「你會有正值的成長率」。他說，預估明年經濟成長0.5%，「不能說是衰退」。

美國經濟正跌向衰退嗎？如果Fed對2023年失業率預測成真，答案或許是肯定的。

紐約時報報導，回顧美國歷史，每當失業率攀升，即使升幅很小，幾乎總是預告經濟正位於衰退──這種型態最初是由前Fed經濟學家薩姆在2019年發表的論文中提出。她的分析後來成為「薩姆規則」（Sahm Rule），被視為一種衰退指標。

近幾個月來，美國失業率小幅攀升，從9月3.5%升到11月的3.7%。若依「薩姆規則」，倘若失業率在未來一年期間升到4%以上，或許預示經濟衰退極可能已展開。

Fed 14日發布的經濟預測顯示，多數決策官員預估美國失業率將在明年底前升抵4.6%，比三個月前預測的4.4%上調，也遠高於可能觸動衰退警示燈亮起的水準。按照「薩姆規則」，若失業率升幅果真那麼大，可能是經濟衰退的徵兆。

路透報導，假設勞動力相對持穩，失業率從3.7%躍升到4.6%，可能導致失業人數暴增超過100萬人。

薩姆本人則語帶保留說，她首創的這項規則依據的是歷史型態，但當前經濟備受新冠肺炎疫情擾亂，「薩姆規則」在這種異常情況下未必適用。