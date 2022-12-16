高盛擬砍投行獎金逾40%

高盛集團正考慮把投資銀行部門逾3,000名員工的今年獎金大砍至少40%，執行長蘇德巍正試圖用比多數華爾街同業還大的削減幅度來控制成本。

英國金融時報（FT）引述消息人士報導，儘管高盛在應付利率上漲和經濟放緩環境上的表現優於許多同業，但高盛今年削減員工獎金的幅度卻將比其他銀行還高，並且是自2008年金融危機以來最大一次。

路孚特（Refinitiv）數據顯示，高盛今年的投行手續費收入是全球第二高，僅次於摩根大通。FT先前曾經報導，摩根大通、花旗和美國銀行（BofA）都正考慮削減投行部門獎金30%。

雖然高盛尚未決定最終的獎金總額，但可能大砍獎金的消息已讓銀行內部開始擔憂起新的一年可能面臨大幅人員變動。一名資深的高盛銀行員表示：「我認為我們將變得比其他華爾街同業還糟。」

為了削減成本，高盛今年恢復了往年剔除表現不合格員工的流程。該銀行將獎金視為可變動薪酬，反映的是整體銀行的表現，而非單一特別部門的表現。

高盛削減獎金的行為反映了華爾街銀行業的「大好大壞」本質。由於股票上市和企業併購手續費收入創新高，許多華爾街銀行去年才發給員工職涯最高獎金。

但據路孚特數據，今年來全球銀行的投行手續費收入已比去年同期銳減35%，且其中大部分都在年初入袋。