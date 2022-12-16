馬斯克出脫35億美元持股

特斯拉（Tesla）股價暴跌逾六成之際，執行長馬斯克本周再賣出至少價值35.8億美元的股票。倫敦金融時報（FT）報導，本周是馬斯克4月宣稱不會再出脫特斯拉持股以支撐推特併購案以來出脫的第三批股票。而從馬斯克宣布要接掌推特以來，已四次大量出脫特斯拉持股，總值近230億美元。

據向美國證券與交易委員會（SEC）申報的文件顯示，馬斯克在12月12日至14日之間，以平均165美元的價格，出售了至少2,200萬股特斯拉股票。

馬斯克以440億美元併購推特風波不斷，特斯拉近來股價也受拖累而一路下跌，周三再跌2.6%，收在156.80美元，市值跌5,000億美元之下。今年來已跌約60%，比福特或通用都遜色。

至少兩家華爾街券商14日提出對特斯拉和電動車保守的看法。高盛調降對特斯拉的評價，以反映較弱的供需。摩根士丹利則警告，電動車需求正踩煞車，下修美國採用電動車的預測。