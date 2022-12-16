美改革股票交易規則 動了

美國證管會（SEC）14日表決通過，決定推動近20年來最大的美國股票交易規則改革案，目的是要提高透明度和公平性，削弱了高速交易公司所享有優勢，同時提供散戶投資人更好的價格。

SEC說，這些建議包括，要求可銷售的零售股票訂單在執行前先送去拍賣競價，為經紀商制定一個新標準，以展現他們對客戶訂單採取了最佳執行方案。SEC並表示，對可立即執行的散戶投資人訂單，開放競爭性拍賣，可能會為投資人帶來「顯著」更好的價格。根據目前的做法，零售經紀人將大部分這類訂單發送至批發經紀人，有時會收取費用。

SEC主席詹斯勒說：「對散戶投資人來說，今日的市場並不那麼公平與具競爭性。」「與目前的做法相比，每年的競爭性缺口可能價值約15億美元—這些錢可能會回到散戶投資人的口袋裡。」

SEC還表決提議，要求經紀商提供更多有關其客戶交易質量的訊息，同時還擴大了必須提交訂單執行報告的公司數量。監管機構還投票決定擴大對內部人士（如高管和董事）交易公司股票的披露要求，這些人獲得基於股權的報酬。

這些改革一旦獲得採納，將是2005年SEC推出全國市場系統規則以來股市交易規則的最大變革，2005年規則的目的是使日益分散和以電子化為主的市場，更加現代化。但在SEC著手敲定這些規則之前，擬議中的規則修訂將至少在明年3月31日之前徵求公眾意見，這些規則也將經過投票表決。

這些提議源自去年迷因股GameStop的瘋狂交易引發的一項檢討，將從根本上改變接受投資人買賣證券訂單的券商、經常處理這些訂單的高速交易商與證券交易所之間的關係。

Themis Trading的交易共同經理人沙魯濟表示：「我們認為，這些改革一旦實施，最終將有助於價格發現過程並節省投資人的資金。」「讓訂單彼此互動，將加強競爭，並且產生更好的價格。」交易所運營商IEX Group的總裁兼共同創辦人萊恩說。