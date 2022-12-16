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亞洲房價面臨暴跌風險

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電

國際貨幣基金組織（IMF）示警，從香港到馬來西亞，亞洲房市價格可能將急遽下跌，原因是房貸利率升高，導致現在負擔得起房屋的買家變少。

日經新聞報導，IMF研究指出，新冠疫情帶動全球房市蓬勃發展後，如今亞洲房價正趨於平穩，且可能進一步回檔修正，陷入不景氣。除了許多房市面臨重大修正風險外，先前亞太多國房價一飛衝天，也推高外界對房屋可負擔性的擔憂。

報告指出，亞洲部分房市進入修正期之際，更嚴峻的金融形勢正推高借貸成本，促使房市需求開始降溫。美國聯準會（Fed）本周一如預期升息2碼，其他國家料將跟進，房貸利率續升。

亞洲房價在疫情期間狂飆，是受央行採寬鬆貨幣政策及低利率的鼓舞，如今情況正好反過來。報告警告說，利率攀升正推升房價暴跌的風險，一些國家的房價跌幅恐達5%至20%。

IMF亞太部門主任斯里尼瓦桑15日表示，現階段似乎已到另一個轉折點。他說：「放眼2023年，我們再次看到全球環境的脆弱性，風暴即將來臨。」

馬來西亞 IMF 疫情

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