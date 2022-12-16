歐盟東協擴大綠能國安合作
日經新聞報導，東南亞國協（ASEAN）與歐盟成員國領袖14日在布魯塞爾舉行的空前首場高峰會後表示，雙方決定在乾淨能源、國防安全等多方面擴大合作，其中歐盟及盟國將提供越南180億美元助其「脫碳」的項目格外受矚目。
這場峰會紀念東協與歐盟建交45周年，也適逢東協與歐盟逐漸體認到兩大集團利害關係一致。雙方在人權、俄羅斯入侵烏克蘭等議題上仍有重大歧見，但在美國與中國大陸關係交惡導致世界日趨兩極化的今天，東協和歐盟都期盼強化雙方的策略合作關係。
歐盟與東協14日的討論，尤其聚焦於綠能和基礎建設議題。根據歐盟正式文件，歐盟與其國際夥伴同意支持越南的綠能轉型，將提供一套價值多達170億歐元（180億美元）的公私部門融資方案。這套金援方案稱為「公正能源轉型夥伴關係」，用意是協助越南戒斷對燃煤的癮頭。近年來，煤在越南總能源總供應的比重約五成。
東協領袖，包括柬埔寨的韓先（Hun Sen）和印尼的佐科威都出席這場峰會，但緬甸軍政府領導人敏昂萊並未受邀。
菲律賓總統小馬可仕在會後記者會上說：「我很高興，今日的峰會重新喚起我們，東協和歐盟領袖皆然，一股持續致力於增進、擴大東歐-歐盟合作夥伴關係的感覺。」
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