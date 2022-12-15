快訊

高虹安涉詐領國會助理費案 男友李忠庭移送北檢臉超臭

怪！闢謠圖要講輸陸食品時限 文字竟是日福島10縣證明

美初領失業金人數降至9月來最低

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日說，當前就業市場「極度緊俏」，市場宛如存在結構性勞力短缺。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日說，當前就業市場「極度緊俏」，市場宛如存在結構性勞力短缺。路透

美國上周首度請領失業救濟金人數銳減，降至9月底來新低，反映儘管科技領域湧現裁員潮，美國勞動市場仍空前吃緊。

美國勞工部15日公布，截至12月10日為止的當周，初領失業金人數比前一周減少2萬人，經季節調整後僅21.1萬人，遠低於分析師預估的23萬人；截至12月3日止的當周，連續請領失業補助金人數增至167萬人，自9月中來緩步上揚，但仍處於低點，反映失業的美國人花更長時間找工作。初次請領失業救濟金人數的四周移動平均值降至22萬7,250人。

上周初領失業金人數減少，適逢美國年底假期開始，不少企業都暫停或減緩招募。此前，感恩節前一周的申請人數衝上三個月高點。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日承認，企業在後疫情時代難找到充足員工，通常不願意裁員。他形容當前就業市場「極度緊俏」，「市場宛如存在結構性勞力短缺」。另項數據也顯示，10月每位美國求職者平均對應1.7個職缺。

美國 失業 疫情

延伸閱讀

Fed又高唱鷹調…美元止跌但為何沒強彈？外匯分析師曝「表示抗議」

鮑爾唱「鷹」調幾百遍為何市場還是不信？三理論解析

美Fed雖如預期升2碼 瑞銀：美股持續反彈條件尚未到位

鮑爾談話後美元轉跌 Fed下修美明年經濟測至幾乎停滯

相關新聞

美國衰退警鈴已響？從「1指標」判斷可能真是如此

美國經濟正跌向衰退嗎？如果聯準會（Fed）對2023年失業率的預測成真，答案或許是肯定的。

美國11月零售銷售下滑幅度大於預期 近一年來最深

美國11月零售銷售下滑幅度為近一年來最深，反映出美國民眾的商品需求已局部放緩。

FTX創辦人 涉嫌五罪起訴

美國證管會（SEC）13日表示，將依詐欺罪名，將加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fr...

強化台美關係 美政府擬自明秋起派員在台研習2年

日本經濟新聞15日引述至少2名相關人士報導，美國拜登政府和國會已就明年秋季起選拔政府官員長期派往台灣的安排，進行內部協調...

日本清酒訂閱制：訂戶月付數百元，就能喝遍40種廠牌，還有「邂逅的感覺」？

FARM8(新潟縣長岡市)推出的「SAKEPOST」，是日本酒訂閱服務。每個月從新潟等地的酒窖當中，選出3個品牌，寄到用戶的信箱裡。不過在裝酒的小袋子上，並不記載品牌等資訊。

在Fed與鮑爾四平八穩的放鷹背後 暗藏什麼關鍵訊息？

美國聯準會（Fed）12月決議升息2碼，提高聯邦資金利率區間至4.25%～4.5%，今年來的累計升息幅度已達4.25個百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。