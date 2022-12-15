美初領失業金人數降至9月來最低

美國上周首度請領失業救濟金人數銳減，降至9月底來新低，反映儘管科技領域湧現裁員潮，美國勞動市場仍空前吃緊。

美國勞工部15日公布，截至12月10日為止的當周，初領失業金人數比前一周減少2萬人，經季節調整後僅21.1萬人，遠低於分析師預估的23萬人；截至12月3日止的當周，連續請領失業補助金人數增至167萬人，自9月中來緩步上揚，但仍處於低點，反映失業的美國人花更長時間找工作。初次請領失業救濟金人數的四周移動平均值降至22萬7,250人。

上周初領失業金人數減少，適逢美國年底假期開始，不少企業都暫停或減緩招募。此前，感恩節前一周的申請人數衝上三個月高點。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日承認，企業在後疫情時代難找到充足員工，通常不願意裁員。他形容當前就業市場「極度緊俏」，「市場宛如存在結構性勞力短缺」。另項數據也顯示，10月每位美國求職者平均對應1.7個職缺。