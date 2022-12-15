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美國衰退警鈴已響？從「1指標」判斷可能真是如此

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
許多雇主仍在招聘以解決缺工問題，但聯準會（Fed）官員預估，明年底前，美國失業率可能從目前的3.7%躍升到4.6%。圖／美聯社
許多雇主仍在招聘以解決缺工問題，但聯準會（Fed）官員預估，明年底前，美國失業率可能從目前的3.7%躍升到4.6%。圖／美聯社

美國經濟正跌向衰退嗎？如果聯準會（Fed）對2023年失業率的預測成真，答案或許是肯定的。

紐約時報報導，回顧美國歷史，每當失業率攀升，即使升幅很小，幾乎總是預告經濟正位於衰退 — 這種型態最初是由前Fed經濟學家薩姆（Claudia Sahm）在2019年發表的論文中提出。她的分析後來成為「薩姆規則」（Sahm Rule），被視為一種衰退指標。

近幾個月來，美國失業率已小幅攀升，從9月的3.5%升到11月的3.7%。若依據「薩姆規則」，倘若失業率在未來一年期間升到4%以上，那或許預示經濟衰退極可能已經展開。

Fed於14日發布的經濟預測顯示，多數決策官員預估美國失業率將在明年底前升抵4.6%，比三個月前預測的4.4%上調，也遠高於可能觸動衰退警示燈亮起的水準。按照「薩姆規則」，若失業率升幅果真那麼大，可能是經濟衰退的徵兆。

路透報導指出，假設勞動力相對持穩，而失業率從3.7%躍升到4.6%，可能導致失業人數暴增超過100萬人。

薩姆本人則語帶保留說，她首創的這項規則依據的是歷史型態，但當前經濟備受新冠肺炎疫情擾亂，「薩姆規則」在這種異常情況下未必適用。

另從Fed決策官員自己的預測看來，他們對美國經濟成長的展望也更悲觀。根據預測值的中位數，他們預估明年美國國內生產毛額（GDP）成長率僅0.5%，比9月時預估的1.2%大幅下修。甚至有兩位Fed決策官員認為，明年美國經濟將萎縮。

經濟衰退 失業 Fed

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