瑞銀：iPhone 14 Pro生產放緩將影響蘋果2023年業績
集微網消息，瑞銀分析師預計，iPhone 14 Pro生產放緩對蘋果的財務影響將持續到2023年，但最終會在2024年之前恢復。
據Apple Insider報道，瑞銀分析師稱盡管美國和中國的供應有所改善，等待時間也有所減少，但蘋果在新的一年仍面臨重大障礙。於是將第四季度iPhone的出貨量預估下調 5%至7900萬部，將2023財年的出貨量預估下調3%至2.32億部。
據悉，蘋果最大的iPhone 14 Pro機型生產商鄭州富士康工廠持續存在的問題影響了手機交貨時間，現在iPhone 14 Pro機型的供應似乎正在改善，因為蘋果正在努力減少延遲時間。此前蘋果稱位於鄭州的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的主要組裝工廠暫時受到新冠防疫限製的影響，該工廠目前正在產能大幅降低的情況下保持運行。蘋果公司正在與供應商密切合作，在確保所有工人健康與安全的情況下恢復正常生產水平。
（校對/張傑）
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